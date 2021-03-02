أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تخطي ذروة الموجة الثانية من كورونا، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة للتخلص من هذه الموجة.
وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن عند هبوط معدل الإصابة بفيروس كورونا، نلاحط عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وأكد عبد الفتاح، ان الإجراءات الاحترازية في غايه الأهمية، وأولها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن المناطق المزدحمة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر يشهد حالة من الاستقرار في أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا، والوضع الوبائي بشكل عام مستقر.
وقال الدكتور مجدى بدران، إن السلوكيات التى ينتهجها الأفراد، والقرارات التى تتخذها الحكومات هى التى تحدد مسار جائحة كورونا، فكل العوامل التى أدت إلى اندلاع الفيروس لا تزال موجودة، والتغيرات المناخية تسمح لكورونا وغيره من الفيروسات التنفسية بالانتشار على الأقل فى الخريف والشتاء، واللقاحات لن تغطى 70% من البشر حتى نحلم بمناعة القطيع، بخلاف أن المناعة المكتسبة من العدوى تعد قصيرة الأمد، مما يعنى أن الفيروس حتى لو انحسر سيظل ويعود موسميًّا.
وحدد بدران 3 سيناريوهات متوقعة للموجة الثالثة فى مصر الأول منها: انحسار الموجة الثانية فى إبريل المقبل، وذلك حال استمرار المواطنين فى التعاون مع الجهود الحكومية وتنفيذ التدابير الوقائية، وحصول 70% منهم على التطعيم.
و الثانى هو: الدخول فى براثن موجة ثالثة بإبريل المقبل، لتمرد المواطنين على الاستمرار فى التدابير الوقائية وعدم تناولهم التطعيم، واستمرار الفيروس فى الانتشار.
و الثالث والأخير فهو: انحسار الموجة الثانية، مما يجعل المواطنين ينطلقون للاحتفال فى إبريل المقبل تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، ويهملون التدابير الوقائية، مما يساهم فى عودة انتشار الفيروس مع الولائم والزيارات، لنصطدم بالموجة الثالثة التى يتحكم فى ذروتها «سلوك المواطنين».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يرجع لسلوك المواطن.. الصحة : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وتخوف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.