المصريون في الخارج يوجهون رسالة عاجلة لوزير التعليم العالي

تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالشكر إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وذلك لجهوده في خدمة أبناء المصريين في الخارج.

ووفق بيان للاتحاد موجه لوزير التعليم العالي حصل عليه "دوت الخليج": يتشرف الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن يتقدم إلى معاليكم بأسمى آيات الحب والتقدير على مجهوداتكم الجليلة تجاه خدمة الوطن في الداخل ورعاية أبناء المصريين في الخارج في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف البيان: لذا يتقدم أبناء المصريين في الخارج بكل الشكر والعرفان إلى معاليكم على كل هذه الخدمات التي من شأنها حل جميع مشاكلهم والحفاظ على حقوقهم بالتعليم العالي بالداخل والخارج تحت رعاية معاليكم وتسهيل وتيسير إجراءات التقدم للجامعات المصرية عن طريق مكتب التنسيق.

كما أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالتطور الذي تشهده وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن تمنياته بالتوفيق للوزير لما فيه خير لمصر وأبناءها في الخارج تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي مصر في كل المجالات.

وفي هذا السياق، أعرب عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عن تقديره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وحهوده الكبيرة لخدمة المصريين في الخارج.

وأضاف أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بخدمات جليلة لدعم أبناء المصريين في الخارج تستحق توجيه الشكر لمعاليه.

وأكد كذلك أن تحركات وزير التعليم العالي هي ترجمة أمينة وعملية للتوجيهات الدائمة من قبل فخامة الرئيس السيسي والذي يولي اهتماما ورعاية غير مسبوقة بالجاليات المصرية في الخارج ومساندتهم في جميع قضاياهم.