النشرة المرورية: كثافات أعلى كوبرى الدقى للمتجه إلى فيصل والهرم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، اليوم الثلاثاء، أن أحجام حركة السيارات انحسرت فى محافظة الإسكندرية بميدان سموحة، وشهد محور أبوقير ظهور بعض الكثافات المرورية عند منطقة كفر عبده.

وذكر أن الأحجام انحسرت فى شارع المشاية بمحافظة الدقهلية، وفى بورسعيد ظهرت بعض الكثافات بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، وانحسرت الأحجام فى محافظة القليوبية عند منطقة "ميت نما" للقادم من ميدان المؤسسة والمتجه إلى الطريق الزراعى.

واستطرد صابر أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام نتيجة أعمال التوسعة، ومن أبرزها أعلى مناطق: المنيب، الأتوستراد ومنزل دار السلام، مشيرا إلى أن اللواء محمود عبدالرزاق مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور، أكد على نشر الخدمات المرورية على الطرق كافة.

وأوضح أن جميع المحاور فى الجيزة تعمل بشكل مرضى على شارع النيل، وطالب القادم من البطل أحمد عبدالعزيز والمتجه إلى فيصل والهرم بسلوك شارعى السودان والجامعة بديلًا عن كوبرى الدقى، كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو بسبب ظهور أحجام متفرقة أعلى تلك الطرق، واتخاذ كوبرى الجلاء والجامعة والساحل لنقل الحركة بين القاهرة والجيزة.