جدة - نرمين السيد - نفى حزب حماة الوطن، ما تم تناوله من أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بعرض مشروع قانون الموارد المائية والرى، بزعم بيع المياه للفلاح، مؤكدا أن كل ما يتردد مجرد شائعات.





جاء ذلك خلال بيان صحفى عاجل للحزب. وأكد الحزب من خلال هيئاته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ الممثلين للشعب، أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الرى للمزارعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. حماة الوطن ينفى عرض مشروع قانون الموارد المائية لبيع المياه للفلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.