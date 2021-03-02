مدبولى: نسعى لتخطيط يراعى كافة مناحى حياة الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

واستهل مدبولى الاجتماع، بالتنويه إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار استمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، واستعراض كافة أبعادها؛ للتوصل إلى تصور نهائى لهذه الاستراتيجية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعى كافة مناحى الحياة، بما يسهم فى توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح بشأن تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة، والذى سيتم من خلاله تقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكانى، إلى جانب التركيز على الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مع وضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، إلى جانب التوعية بضرورة فحص سرطان الثدى عند سن 30 عاما، مع الالتزام بألا يقل سن المتزوجين عن 18 عاما.

وقال المتحدث الرسمى، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الصندوق الحكومى المقترح لتنمية الأسرة، والذى أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، استند إلى البيانات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص التوزيع العمرى للمتزوجات من سن 18 حتى 45 عاما، وتصنيفهم فى فئات محددة بحسب عدد الأبناء، لافتا إلى أن مقترح الصندوق يتضمن عدة حوافز ضمن "برنامج تخطيط الأسرة المصرية"، تتمثل فى حوافز مالية تشجيعية للزوجة لتحقيق أهداف الدولة فى تخطيط أفضل للأسرة المصرية، كما يشمل البرنامج محددات صرف هذه الحوافز، والمستحقات لها، وآليات التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء كلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية من كافة جوانبه، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتوافق على صورته النهائية ثم عرضه على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإطلاق الرئيس الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.