محافظ بنى سويف يكرم 90 متدربا اجتازوا دورة الموظف المبدع المحترف

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عددا من العاملين بالإدارة المحلية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التى نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.





وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير، والبالغ عددهم 90 متدربًا ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، والإدارة، والأمن القومى، والتواصل الفعال، ومكافحة الفساد، والاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، إذ تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردًا فى الدورة الواحدة، والتى عقدت خلال يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.

وقدم محافظ بنى سويف التهنئة للمكرمين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية، فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذى بالجهاز الإدارى على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خصوصًا مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية فى هذا المجال.

ولفت إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشرى والاستثمار فيه باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذى، إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، بما يسهم فى إحداث التغيير المطلوب فى المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات، وهم: محمد جبر معاون المحافظ، وهند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشارى للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، ومشرفى التدريب: شريف حنفى، ومحمد بشير، ونانسى طه، ونيرة نبيل، وأحمد سعد عرفه، بجانب تكريم مديرى الموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم فى تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.