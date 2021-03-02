"البابا شنوده والصحفي المثالي" .. كتاب جديد للدكتور رامي عطا

صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر كتاب جديد بعنوان " البابا شنوده والصحفى المثالي" للدكتور رامي عطا الكاتب والباحث وأستاذ الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

وقال الدكتور رامي عطا - في تصريح له - إن الصحفي المثالي، أو المثالية في العمل الصحفي، واحد من بين أبرز الموضوعات المعقدة والقضايا الشائكة، التي يصعب تناولها عند التعرض لها بالدراسة والبحث، فإن ثمة تساؤلات كثيرة تطرح نفسها هنا، هل يوجد صحفي مثالي؟ وهل توجد مثالية في أي من مجالات الحياة أو في أي من فروع المعرفة الإنسانية؟ وهل يمكن لأحد منا أن يصل إلى المثالية في عمله؟ وما معنى المثالية في ظل ظروف مجتمعية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، متداخلة ومتشابكة ومعقدة؟ وكيف يمكن الوصول إليها؟، وأيًا كانت الإجابة: نعم، أم لا، فمن المؤكد أنه من المهم أن نتعرف على المُثل والمبادئ والقيم العليا، إلى جانب المعايير الصحفية المهنية، محاولين الاقتراب منها والتمثل بها كلما أمكن، وإتقانها قدر الإمكان، وممارستها قدر المستطاع.

وأضاف أنه في هذا الإطار يأتي كتاب "البابا شنوده والصحفى المثالي"، وهو عبارة عن رصد ودراسة وتحليل لمجموعة مقالات صحفية كتبها قداسة البابا شنوده الثالث، البطريرك الـ "117" من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي مقالات يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى عبارة عن أربعة عشر مقال قصير، كتبها قداسته في مجلة (الكرازة) خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر من عام 1975، تحت عنوان "الصحفي المثالي"، حيث ناقش في تلك المقالات سمات الصحفي المثالي وصفاته، التي دارت في مجملها حول الالتزام بالدقة والأمانة والصدق والموضوعية ونشر ما يُمثل فائدة لجمهور القراء، خاصة وأن البابا شنوده الثالث كان يعتز بكونه عضوًا في نقابة الصحفيين، التي اعتزت من جانبها بانتسابه لها.

وتابع قائلا، لقد نبهتني لهذه المقالات الباحثة الشابة والمجتهدة "إنجي عماد"، حين أعدت بحثًا قصيرًا عن "الصحف القبطية في النصف الثاني من القرن العشرين"، في إطار متطلبات اجتياز السنة التمهيدية للماجستير بقسم الدراسات الإعلامية بمعهد الدراسات القبطية خلال العام الدراسي 2018-2019م، وكنت من جانبي قد قرأت هذه المقالات مُجمعة في مقال واحد، نُشر في كتاب صدر عن مجلس كنائس الشرق الأوسط في تسعينيات القرن العشرين عن الإعلام المسيحي لمجموعة من القيادات الدينية المسيحية وعدد من الأكاديميين والباحثين المعنيين بالصحافة والإعلام.

وأشار الدكتور رامى عطا إلى أنه قام بتجميع مقالات "الصحفي المثالي"، من أعداد مجلة (الكرازة) 1975م، بهدف دراستها وتحليلها ونشرها، حتى تُتاح الفرصة لأن يقرأها ويستفيد منها القارئ العام على وجه العموم، والكُتّاب والصحفيون والإعلاميون على وجه الخصوص، واثقًا أنهم سوف يجدون فيها منفعة وفائدة، مثلما وجدت ومثلما استفدت.، موضحا أن المجموعة الثانية عبارة عن مجموعة مقالات كتبها قداسة البابا شنوده الثالث في عدد من الصحف العامة، هي: جريدة (الجمهورية) وجريدة (أخبار اليوم) وجريدة (الأهرام)، حيث تناول البابا شنوده في مقالاته عددًا من قضايا المجتمع، منها قضية الحرية بوجه عام وقضية حرية الصحافة بوجه خاص.