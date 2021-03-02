محمد منير : الجمعية العمومية للصحفيين مهنة تحدي ورأي وستكتمل في دعوتها الثانية

قال الكاتب الصحفى محمد منير المرشح على عضوية نقابة الصحفيين تحت السن ، الجمعية العمومية للصحفيين مهنة تحدي ورأي تهدف إلي الوصول الي الحقيقة ومن هذا المنطلق سوف تكتمل الجمعية العمومية في المرة الثانية.

وحول الإجراءات التى يجب اتخاذها لحماية الناخبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا قال منير ،ل "دوت الخليج" يجب علي النقابة اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ علي سلامة الاعضاء اولا من إجراءات تباعد والجلوس في أماكن مفتوحة جيدة التهوية.

وطالب منير أن يكون صوت الجميع العمومية هو الدافع الحقيقي لاختيار أعضاء قادرين عن الارتقاء بالمهنة ولم شامل الأسرة الصحفية والنهوض به علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلاجية حتي تظل قلعة وطنية لحرية الرأي والتعبير .

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري فى بيان رسمى بعد تأكيد محكمة القضاء الإداري الموقرة لقرار مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر يوم الجمعة 5 مارس 2021، بكل بنود جدول أعمالها بما فيها إجراء انتخابات مركز النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، أتقدم لسيادتكم باعتباري مرشحا بها لمركز النقيب، وحرصا مني على صحة وحياة كل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بالاقتراحات التالية لتنظر فيها اللجنة المشرفة مع الجهات المعنية:-

أولًا: انعقاد مجلس النقابة بصفة عاجلة، ليصدر قرارا باعتبار أن المساحة الموجودة أمام مبنى النقابة بشارع عبدالخالق ثروت، بدءا من شارع رمسيس وحتى شارع طلعت حرب، امتدادا مؤقتا لمقر النقابة الرئيسي وقت انعقاد الجمعية العمومية، وذلك للتوافق مع المادة (32) من قانون النقابة التي تنص على عقد الجمعية العمومية بالمقر الرئيسي للنقابة.

ثانيا: مخاطبة الجهات المعنية في الدولة، خصوصا رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، للموافقة على إغلاق شارع عبدالخالق ثروت في المساحة المشار إليها سابقا، لتكون مع مبنى النقابة مقرا موسعا لعقد الجمعية العمومية، على أن تشمل الموافقة إقامة سرادق بها لانعقاد الجمعية العمومية وسرادقات أصغر بداخله كمقار لعدد من اللجان الانتخابية. وفي أدنى الأحوال، أن تسمح تلك الجهات المعنية بإقامة سرادقات صغيرة للجان الانتخابية، وأن تسمح بوضع مقاعد بالمساحة المشار إليها بدون سرادق مغطى ويكتفى بتحديد جوانبه ليتسنى للجمعية العمومية الانعقاد وإتمام أعمالها.

ثالثا: وفق السابق وإذا ما تمت الموافقة عليه، تقوم اللجنة النقابية المشرفة على عقد الجمعية العمومية بتجهيز المساحة المشار إليها بشارع عبدالخالق ثروت، لتشمل جزءا مناسبا لاجتماع الجمعية العمومية، وعشرين سرادقا صغيرا كمقار للجان الانتخابية تضاف إلى عشرين لجنة أخرى بمبنى النقابة، على أن تراعي الإجراءات الاحترازية في كل هذا.

رابعا: تقوم اللجنة النقابية المشرفة على عقد الجمعية العمومية بوضع نظام صارم وواضح للدخول والخروج من المقر الموسع لعقد الجمعية، وفق الإجراءات الاحترازية الضرورية وضمان تطبيقه بدون أي استثناءات.

خامسا: قيام النقابة بتوفير عدد من الكمامات يناسب ويزيد عن عدد المتوقع حضورهم الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على كل من يدخل لمقر انعقادها الموسع مجانا. على أن تشكل مجموعات من الزملاء أعضاء النقابة لتنبيه الحاضرين على مدار الساعة بالإجراءات الاحترازية بما فيها إرتداء الكمامة.

سادسا: مخاطبة القوات المسلحة، لمساعدة النقابة بقيام الجهات المختصة بها بتطهير وتعقيم مقر انعقاد الجمعية العمومية الموسع والحاضرين بها بصورة متواصلة يوم الانعقاد.

سابعا: مخاطبة وزارة الصحة لمساعدة النقابة في التالي:

= توفير طواقم طبية للتأكد من الحالة الصحية لحاضري الجمعية العمومية قبل دخولهم لمقر انعقادها الموسع.

= توفير طواقم طبية وسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تستدعي التدخل العاجل.