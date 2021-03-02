"المنتجين الزراعيين": إنشاء نقابة موحدة يحمي المهنة والصناعات القائمة عليها

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، أن انشاء نقابة موحدة للفلاحين خبر سار ننتظره منذ سنوات كثيرة ، موضحا أنه حضر العديد من المناقشات لهذا القانون خاصة أنه مشروع مقدم من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وأشار "واصل " خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" ، إلي أنه تت مناقشة هذا القانون فى 2017 ، ولكن القانون لم يظهر للنور ، موجها الشكر لوكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد ، ورئيس مجلس النواب وجميع القائمين على تشريع هذا القانون .



وأضاف " نقيب المنتجين الزراعيين " أن انشاء نقابة موحدة للفلاحين يسهم فى توحيد صفوفهم وتحديد آرائهم ، كما أنه يحمى المهنة ويحمى المزارع أيضا ، منوها إلى أن النقابة الموحدة للفلاحين تساعد على حماية الصناعة المحلية من ناحية والتجارة أيضا فمثلا محصول القطن يتم الصناعة منه والتصدير .



وأوضح أن النقابة ستحدد ممثلين قانونيين لها وتنظيم مسئوليات الأعضاء ، كما أنه سيتم تحديد من سيحضر اجتماعات الدولة ومن سيمثل الفلاحين ، مضيفا أن وزير العدل السابق كتب مذكرة حول انشاء النقابة لذا فهو مطلب جماعى وحكومى .

وأكد أن أهم مواد قانون النقابة أنه لا يمثل عضو من النقابة أمام النيابة إلا بوجود عضو ممثل للنقابة ، كما سيتم إرسال مبعوث من النقابة للبعثات الخارجية ، والمشاركة فى أى اجتماعات للدولة بصفة رسمية ، وسيكون هناك معاش وتأمين صحى جيد للفلاحين .

وناشد رئيس مجلس النواب ضرورة الاسراع بدخول قانون النقابة الموحدة للفلاحين إلي الجلسة العامة والموافقة عليه.