نواب التنسيقية يستعرضون مشوارهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية، لقانون الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يضم مجموعة من الأعضاء خريجى الأكاديمية، وجميعهم مميزين داخل العمل النيابى ويبشرون بأداء دور مهم فى خدمة المجتمع.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ما حققته الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإنجاز تاريخى لمؤسسة عمرها عامين ونصف، وذلك ليس انجازا فى مصر فقط، لكنها وصلت العالمية، من خلال المشاركة فى تنظيم 8 مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية.

وأكد إسماعيل، أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديهم تصور كامل لمشروع كامل للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أن مشروع القانون جاهز.

وطالب من الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية بتحديد موعد لعرض القانون عليها، لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أصبحت حلم للشباب المصرى وحاضنة للقيادات الشبابية.

من جانبه قال الدكتور خالد بدوى، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسى، إنه يشعر بالفخر باعتباره أحد أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تعد من أهم تجارب الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة أصرت على نجاح الأكاديمية، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح أكاديمى المحترم على مستوى كافة المجالات، لافتا إلى أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية أن من سيتواجد على رأس تلك الأكاديمية، سيكون على قدر المسؤولية، وذلك ما تحقق بالفعل.

وأضاف: "خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير أنتمى إليه، وأرى أن هناك روح داخل جدران الصرح الذى يديره الشباب".

ووجه النائب خالد بدوى، تساؤلا لرئيس الأكاديمية: "ما هى الخطط التى تستهدفها الأكاديمية لشباب الجامعات، حيث يسعى جميع الشباب الانضمام للأكاديمية؟".

وتابع: "لدينا 3 مليون شاب فى الجامعات، هل يتضمن القانون تعاون فى هذا الشأن داخل الجامعات؟".

من جانبه قال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الاكاديمية الوطنية للتدريب، لم تكتف بتقديم قيادات شابة فقط، ولكنها قدمت نماذج أخلاقها عالية وسلوكها راق فى التعامل، فهى تدرب الشباب على العلم والثقافة، يتمتعون بحالة أخلاقية وسلوك محترم وتأهيل حقيقى والثقة بالنفس والقدرة على العرض.

وأكد أن تركيز الاكاديمية على تدريب الشباب بدءا من سن 15 عاما، يساعد على تحصين الشباب من أى أفكار هدامة.

وفى السياق ذاته، أكدت النائبة رشا كوليب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنها فخورة بأنها خريجة البرنامج الرئاسى وأكاديمية التدريب، مؤكدة أن وجودها هنا كنائبة فى البرلمان لدليل على الاستراتيجيات الحكيمة، التى رسمتها الدولة المصرية فى الفترة الماضية لتلك الأكاديمية، والتى تعد مصنع القيادات على مستوى العالم وافريقيا والوطن العربى.

ووجهت تساؤلا لرئيس الأكاديمية: "هل هناك تواصل مع الخريجين الأجانب، الذين تخرجوا من الأكاديمية؟ وهل هناك خطة لإنشاء رابطة لخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مثل رابطة خريجى الجامعات؟".

ومن جانبه قال النائب عماد خليل، عضو التنسيقية، إن الاكاديمية الوطنية دورها مهم، ويؤكد ثقة القيادة السياسية فى تجربة ثرية كان لها أثر كبير فى نجاح التجربة.

وتساءل: "هل سيتم زيادة فى البرامج الخاصة للأكاديمية؟ وهل التواصل مستمر مع خريجى الاكاديمية ؟ وما هى خطط الأكاديمية فى مرحلة كورونا؟".

أما النائبة رشا على، عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، فقالت: "نجاح الأكاديمية فخر لنا، وأصبحت شغف الملايين من الشباب، خاصة أن الحلم بيكبر، ومن كان يعتقد أن الأكاديمية عبارة عن ديكور، وجد اعتقاده ليس فى محله، حيث فرض النجاح نفسه على الجميع.

وتساءلت: "ما هى المعايير التى يتم على أساسها الاختيار حتى يطمئن الجميع أنه لا يتم الاختيار بدون أى محسوبية؟".

وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أن الأكاديمية الوطنية أحدثت حالة شغف عند الشباب المصرى، متسائلة: "هل هناك استراتيجية واضحة لزيادة أعداد الشباب وفتح فروع جديدة فى مختلف المحافظات؟".

ومن جانبها قالت النائبة هيام الطباخ، عضو التنسيقية، إنها أحد خريجى الأكاديمية الوطنية، وأصبحت مدربة داخلها، ولمست تحقيق الأكاديمية نجاحات كبيرة، حيث وصلت للدعاة فى المساجد والتنفيذيين، ولم تتأثر الأكاديمية بكورونا وقامت بالتدريب أونلاين، وتواصلنا مع فئات عديدة مثل المرأة والأطفال.

ووجهت النائبة نشوى الشريف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاختياره الدكتورة رشا راغب والدكتورة مايا مرسى، حيث يؤدين أداء محترم الجميع يشهد به، كما أشادت النائبة بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والنجوع والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبها عبرت النائبة شادية خضير، عن سعادتها بالأكاديمية، مؤكدة أنها ليست من شباب التنسيقية، بسبب عامل السن، ولكنها تتمنى أن يكون هناك سماح بنسبة 5%، لدخول عناصر فوق السن الذى تستهدفه الأكاديمية.