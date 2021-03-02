وزير التربية والتعليم يلتقى سفير ألمانيا بالقاهرة

استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفير سيريل نون سفير ألمانيا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢١ بالقاهرة، لتعزيز سبل التعاون فى مجال تطوير التعليم وبحث عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الدكتور طارق شوقى بالسفير الألماني مؤكدًا أهمية على العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا، وخلال اللقاء استعرض الدكتور طارق مع السفير جهود الوزارة في عدة ملفات، من أهمها التعاون مع الجانب الألمانى فى إحداث طفرة في مجال التعليم العام والفني، والاهتمام بالتدريب على التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وذلك للارتقاء بالقيمة المضافة للتعليم المصري مشيرًا إلى أن ألمانيا دولة صناعية كبرى ولها خبرات عالمية لاسيما في مجال التعليم الفني لا بد من الاستفادة منها.

وقال الدكتور شوقي، إن التعليم الفني يركز حاليًا على الارتقاء بجودة المخرج التعليمي بحيث يسمح للطلاب المنافسة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على التنمية المهارية للمعلم على مستوى جديد في مجال مبتكر يعتمد على التكنولوجيا المطورة، مضيفًا بأن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بالتدريب إلى أعلى مستوى وأعلى مهارة تمكنا من المنافسة عالميًا وأشاد بدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى تقديم مشروع تطوير التعليم المزدوج ودعم الشركاء من القطاعات المختلفة لإعداد الشباب المصري، ورفع الكفاءات، وإرضاء متطلبات سوق العمل وأثنى على التعليم الدولي المقدم في المدارس الألمانية بمصر وتميز خريجيها بمهارات لغوية وإدارية عالية.

ومن جهته، أعرب السفير سيريل نون عن سعادته بلقاء الدكتور طارق، مثمنًا جهوده فى مجال التعليم موضحًا أن التعليم هو مفتاح التقدم والآفاق المستقبلية، وفى بلد مثل مصر بها عدد كبير من الشباب، فإن الاستثمار في التعليم يعنى في الوقت ذاته الاستثمار في المستقبل، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الاستفادة من العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا والتقريب فيما بين الشعبين.

وأكد سيريل نون أن بلاده ترتبط بأواصر الشراكة الوثيقة مع مصر منذ عقود طويلة وهناك العديد من المؤسسات الألمانية التي تعمل في البلاد وتُعد شاهدة على هذا الارتباط العميق غير التقليدي في المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي، وأن التعاون الألماني المصري الناجح يسهم في مد الجسور بين البلدين، وتقديم إسهامًا مهمًا في استغلال المواهب التي يتمتع بها أفضل الطلاب المصريين بفضل توافر برامج شاملة في مجال التعليم بمصر، وأن بلاده أخذت على عاتقها عبر السنين مواصلة توسيع تلك البرامج.

وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات التعليم حيث تم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم ونشر اللغة الألمانية فى المدارس المصرية من خلال برامج تدريب المعلمين وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، والأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة منى أيوب مستشار الوزير للتعليم الدولى والخاص.