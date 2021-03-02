كلوب يرفض مشاركة محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية برفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مشاركة النجم محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب، المقرر لها إن تقام في الصيف المقبل، في العاصمة اليابانية "طوكيو".

وقالت صحيفة "ليفربول ايكو" إن يورجن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة صلاح في البطولة، خوفًا من تعرضه لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أو الإصابة داخل المباريات.

وأضافت الصحيفة : " البطولة تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وفي هذا الوقت يكون ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد".

وسبق وأن أشارت العديد من التقارير الصحفية، عن عدم مشاركة صلاح في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها إن تقام في طوكيو بسبب خوف الألماني على "مو صلاح" من الإصابات.

وطالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تحديد موعد لعودة صلاح حتى يتمكن من ضمه في القائمة المشاركة في طوكيو.

وينفرد محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا في الموسم الحالي، وجاء آخر أهدافه ضد ليستر سيتى في الجولة الـ24 من البريميرليج.

ويتفوق محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على النجم البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثانى برصيد 15 هدفا، يليه في المركز الثالث نجم توتنهام ت هارى كين برصيد 14 هدف،