"حماة الوطن" عن بيع المياه للفلاح بقانون الرى الجديد: شائعات قوى الشر

علق حزب حماة الوطن على ما تم تناوله من أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بإصدار مشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى يتضمن بيع المياه للفلاح، مؤكدا إن كل هذه شائعات يرددها قوى الشر لتأجيج الرأى العام.

وأكد الحزب من خلال هيئاته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ الممثلين للشعب، أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، والمبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أى رسوم من الفلاحين وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للفلاح المصري وحريص على مصلحته.

وناشد الحزب جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة حالة من اللغط والبلبلة بأوساط المواطنين.