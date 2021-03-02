إسلام أبازيد: "كورونا" لم تمنع الصحفيين من حضور الجمعية العمومية

توقع إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية لنقابة الصحفيين في الإنعقاد الأول، يوم الجمعة المقبل، معربًا عن أمله في اكتمال النصاب خلال الإنعقاد الثاني يوم 19 مارس، كما جرت العادة.
وأشار "أبازيد"، فى تصريحات له "دوت الخليج" إلى أنه من المتوقع أن تؤثر ازمة فيروس كورونا على أعداد الحضور في الجمعية العمومية، إلا أن ذلك لن يمنع الصحفيين من الحضور، مشددًا على أن الجماعة الصحيفة تشارك في العملية الانتخابية باعتبارها عيدا للمهنة، وحدث مهم يستوجب المشاركة.
وناشد الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة الزملاء تأتي في المقام الأول وفوق أي اعتبار.
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