الشوربجى يعقد اجتماعا لبحث إجراءات مواجهة كورونا فى المؤسسات الصحفية

وشارك فى الاجتماع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد ميرى وكيل النقابة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.
وحضر من المؤسسات الصحفية عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزملاء.
ويتولى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز عضوى الهيئة، متابعة الإجراءات.
وعلى هامش اللقاء أكد النقيب ورئيسا تحرير الجمهورية وروزاليوسف، تجاوز أى خلافات سابقة حفاظاً على مصالح المهنة والصحفيين.
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