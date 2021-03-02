جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل لصالح الصيادين، والتوسع فى صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرًا على أحد بعينه.
وأفادت الوزارة، فى بيان لها، بأنها تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم، كى لا يتعرضوا للمساءلة، وأن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحى، وحصوله على بطاقة التموين، وأنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن توقع بروتوكول تعاون مع الثروة السمكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.