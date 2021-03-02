التضامن توقع بروتوكول تعاون مع الثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل لصالح الصيادين، والتوسع فى صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرًا على أحد بعينه.

وأفادت الوزارة، فى بيان لها، بأنها تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم، كى لا يتعرضوا للمساءلة، وأن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحى، وحصوله على بطاقة التموين، وأنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.