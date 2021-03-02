التعليم العالى: إحالة واقعة امتحان كلية الحقوق بسوهاج للتحقيق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية فى سؤال بامتحان مادة القانون الدولى الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم، خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 بجامعة سوهاج.
وأشار بيان الوزارة، إلى أن وزير التعليم العالى أجرى اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذى ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردى الخاطئ، الذى لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمى والجامعى، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين فى بلدهم الثانى مصر.
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