القبض على مستريح شبرا الخيمة وزوجته: جمعا 3 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، وتلقى مبالغ مالية منهم تجاوزت 3 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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