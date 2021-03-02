«بشير العدل» : عمومية الصحفيين تأتى فى ظروف مختلفة..والأداء النقابى فى حاجة إلى عناصر جديدة

أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن نقابة الصحفيين لديها القدرة على إنجاح الجمعية العمومية، المقرر انعقادها الجمعة المقبل، والتى تتضمن جدول أعمال، وانتخابات التجديد النصفى، لاختيار 6 أعضاء جدد بالمجلس، بدلا من الذين انتهت ولايتهم، وكذلك انتخاب نقيب جديد.

أوضح «العدل» فى تصريحات خاصة لــ « دوت الخليج » أن اجتماع عمومية الصحفيين، يأتى هذا العام فى ظل ظروف، مختلفة عن تلك التى واجهتها فى سنوات سابقة، يأتى فى مقدمتها جائحة كورونا، وما تفرضه من قيود إدارية، وإجراءات صحية احترازية، بجانب الظروف المحيطة بالمهنة وبأوضاع الصحفيين عموما، وهى ظروف تجعل من انعقاد الجمعية العمومية، واجراء الانتخابات أمرا مهما.

أعتبر «العدل» أن جائحة كورونا تمثل التحدى الأكبر، الذى يواجه انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، غير أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهتها، سواء من حيث فكرة عدم مواءمة الظروف لانعقادها، والتى انتهت قانونا، وحتى كتابة هذه السطور، نظرا لوجود قضايا أخرى تطالب بالتأجيل، إلى عدم وجود معوقات بشأنها، أو من حيث اتخاذ الإجراءات الحمائية الكفيلة بالحفاظ على صحة الصحفيين، من انتشار الفيروس اللعين، وهو ما راعته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وعن فكرة الحشد فى عمومية الصحفيين أشار «العدل» إلى أن الطبيعى ألا يكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية من أول دعوة، حيث يتطلب ذلك حضور 50 بالمئة + 1 و هو عدد يصل إلى ما يزيد عن 4500 عضو، وهو أمر يكون صعبا فى أول دعوة، غير أنها تكتمل فى الدعوة الثانية التى تكون بنسبة 25 بالمئة، وهو أمر طبيعى، غير أن جائحة كورونا يكون لها أثر إضافى على نسبة المشاركة، حيث من المؤكد أن البعض يتخوف من التجمعات، مما يكون له أثر على نسبة المشاركة.

دعا «العدل» أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة فى الانتخابات، لاختيار العناصر القادرة على التعبير عن مشاكل الصحفيين، والتى تمتلك قدرة عملية على حلها، مشددة على ضرورة إتاحة الفرصة لعناصر جديدة، وأن تكون عملية الاختيار قائمة على القدرة والكفاءة النقابية، بعيدا عن التحزبات، والتربيطات، والمجاملات، لأن أوضاع النقابة والمهنة تتطلب عناصر فاعلة.