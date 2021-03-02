مدبولي يناقش مع المجموعة الاقتصادية الاستعداد لشهر رمضان .. تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين. واستعرض الاجتماع آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه، وناقش الاجتماع عدد من النفقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الاجنبية ، وزيادة الاستثمارات المحلية لتشغيل عجلة الاقتصاد. وناقش الاجتماع استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الاساسية باسعار مخفضة للمواطنين بجميع المحافظات.

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