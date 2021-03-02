في 6 معلومات.. تعرف على مقترح الحكومة بإنشاء صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لاستكمال مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح بشأن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة. = يقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكاني = يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة = يهتم بصحة المرأة ويتابع الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة = يعمل على وضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج = يتضمن حوافز مالية تشجيعية للزوجة لتحقيق أهداف الدولة في تخطيط أفضل للأسرة المصرية = يساهم في التوعية بضرورة فحص سرطان الثدي عند سن 30 عاما مع الالتزام بألا يقل سن المتزوجين عن 18 عاما

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