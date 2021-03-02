وزير الخارجية القطري يصل القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، قادما من الدوحة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل على متن طائرة خاصة قادما من الدوحة، بعد ساعات من وصول سلطان المريخى، وزير الشئون الخارجية القطرى لمصر، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار.

يذكر أن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية شهد أمس الإثنين فعاليات اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الـ 155 وذلك للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده غدا الأربعاء.

ويستمر الاجتماع على مدى يومين، وتقوم مصر في بداية الاجتماع ويمثلها السفير" محمد أبو الخير" مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية بتسليم رئاسة الاجتماع إلى قطر والتي يمثلها السفير" إبراهيم السهلاوي "مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.