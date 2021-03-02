صور.. تنسيقية شباب الأحزاب: سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة، دعما لجهودها المبذولة فى تطوير العنصر البشرى بمختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التى تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأكدت التنسيقية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، "تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضًا خاصًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذى تضمن تقريرًا بإنجازاتها حظى بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية".

وتابعت: "إيمانًا منا فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار فى شباب مصر، فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة فى تطوير العنصر البشرى فى مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التى تشهدها مصر حاليا بقيادة رئيس الجمهورية".

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب فى النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها، وتثمن دور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها فى مختلف المجالات.