سفير الفاتيكان يزور إيبارشية أبو قرقاص وملوى 4 مارس

جدة - نرمين السيد - يزور المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، إيبارشية أبو قرقاص وملوى وديراموس، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الحالى.



جدة - نرمين السيد - يزور المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، إيبارشية أبو قرقاص وملوى وديراموس، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الحالى. وقال الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، إن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

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