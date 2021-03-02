جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ندب المستشار كامل شعراوى نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أمينًا عامًا للبرلمان العربى، لمدة أربع سنوات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندب المستشار كامل شعراوى أمينا عاما للبرلمان العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.