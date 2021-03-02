رئيس الاستعلامات : لدينا 1500 مراسل أجنبى يتمتعون بحرية فى أداء عملهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وأعضاء اللجنة.

وقال ضياء إن الهيئة تُعَد جهاز العلاقات العامة للدولة فهى مركز للدراسات السياسية والإعلامية وبنك للمعلومات ودار نشر كبرى للثقافة والفكر.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتوفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب من خلال المـركـز الصحفى للمراسلين الأجانب بإدارته وفروعه المختلفـة بمصر، كاشفا أنه يوجد قرابة 1500 مراسل أجنبى فى مصر يمارسون دورهم الإعلامى والصحفى بحرية كاملة ولديهم تصاريح بذلك.

ونوه إلى أن كل بلدان العالم تعطى تصاريح لممارسة العمل الإعلامى ومصر من بينهم، مؤكدًا أن كل مراسل لديه الحرية الكافية للتنقل والقيام بعمله دون أن يعترضه أحد طالما يتمتع بالتصاريح التى تصدرها الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالإشراف علــى عمل المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين و تقـديم كل التسهيلات الإعلاميـة المـمكنـة، بمـا يـسـعـد المراسلين علـى تحقيـق النجـاح لرسالتهم الإعلامية وبما يعود على مصر بمردود إعلامى إيجابى.

وأردف أن الهيئة تقديم صورة مصر إلى الرأى العام العالمى ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام فى مختلف أنحاء العالم وشرح سياسة مصر إلى شعوب العالم، وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية فى العديد من العواصم والمدن الكبرى.

وكشف ضياء أن الهيئة تقوم بدور محورى فى مواجهة كل ما يتم بثه شائعات وأكاذيب من الإعلام المعادى لمصر وفضح هذه الأكاذيب، إضافة إلى دور الهيئة فى دعم ومساندة الدولة المصرية فيما تقوم به من إنجازات ومشروعات قومية كبرى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد.

بدورها، أكدت رئيس اللجنة النائبة درية شرف الدين أن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدور وطنى كبير، مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح عملها.

وأوصت بضرورة استمرار التواصل ما بين الهيئة واللجنة وتقديم كل الدعم من أجل أن تحقق الهيئة أهدافها فى التصدى للمؤامرات التى تتعرض لها الدولة، وقال أمين سر اللجنة النائب تامر عبد القادر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماع، إن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قدم للجنة شرح مفصل عن ما تقوم به الهيئة وخصوصا مواجهة الإعلام المعادى.

وشدد تامر على ضرورة أن تقوم الهيئة بدور محورى أيضا داخل القطر المصرى من خلال مكاتبها المنتشرة فى مدن المحافظات المختلفة، مؤكدا أن مصر تحتاج حاليا كل جهد من قبل الإعلام والإعلاميين والصحفيين الوطنيين.

وأشار أمين سر اللجنة إلى أن اللجنة أوصت بضرورة استمرار عمل الهيئة مع إعادة فتح مكاتبها فى الداخل والخارج، منوها إلى أن الهيئة تعد من وسائل الدفاع القومى ضد المؤامرات الخارجية، وأضاف أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لكل الجهات المعنية بالدفاع عن الدولة المصرية وخصوصا فى قطاع الإعلام والثقافة.