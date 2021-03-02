جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.





جاء هذا اللقاء على هامش اجتماع المجمع المقدس. واستأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف مساءً، اليوم الثلاثاء، اجتماعات لجانه، والتى بدأت أمس وتستمر حتى الغد، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، يوم الخميس المقبل. ويشهد المقر البابوى فى القاهرة خلال الفترة النهارية، اجتماعات لجان الإيمان والتعليم، ثم العلاقات المسكونية، وبعدهما الإعلام والمعلومات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.