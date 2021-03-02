غدًا .. اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، الذى سيعقد بقصر التحرير، تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء مسار المفاوضات، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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