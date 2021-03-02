وزير قطاع الأعمال يكشف آليات تطوير صناعة الدواء في مصر 

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر تنتج حوالي 13 % من الأدوية المتواجدة في السوق وباقي الأدوية تنتجها شركات القطاع الخاص.

وأضاف توفيق في حواره على قناة " الحدث اليوم"، :" من المتعارف عليه ان الشركات التابعة لنا تنتج الادوية الشعبية رخيصة الثمن، وهناك تعاون مع وزارة الصحة لتحويل خسارة شركات الدواء التابعة لنا إلى ارباح، وحققت شركات الدواء أرباحا تقدر بـ 760 مليون جنيه".

وتابع هشام توفيق:" هناك مشروع لـ صيانة مصانع انتاج الدواء التابعة لقطاع الأعمال، وتم رصد 1.7 مليار جنيه لتمويل عملية الإحلال والتطوير والصيانة للاستمرار في الانتاج ".

وأكمل:" تم دراسة انشاء مصنع كبير لانتاج الخامات الدوائية للايتخدام المحلي والتصدير أيضا، وتكلفته 400 مليون دولار"، مضيفا:"سمعة الدواء المصري في افريقيا جيدة".

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