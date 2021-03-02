يحاول الهارب أيمن نور ما بين حين وآخر الظهور بمظهر "الزعامة"، في محاولة لتسليط الأضواء عليه على الساحة السياسية والدولية، إلا أن جميع حيله باتت مكشوفة، ومعروفة بأنها "كاذبة".
الهارب أيمن نور خرج بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر مدعومة بصورة من لقاء له مع المعارض التشادي المغمور رخيص الصالح وقدمه كنائب رئيس البرلمان التشادي، ورئيس لجنة القدس بالبرلمان، على الرغم من أنه النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام 2011.
وغرد نور قائلا: " تشرفت أمس الاثنين بمقر اتحاد القوى الوطنية المصرية باستقبال السيد رخيص صالح، نائب رئيس البرلمان التشادي، ورئيس لجنة القدس بالبرلمان، ونائب رئيس حزب التنميه الليبرالي اللقاء التشاوري الودي تناول تطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبيه الإفريقية، وتبادل الخبرات الحزبيه والسياسية".
عاملون مفصولون من قناة الشرق الإخوانية التي يديرها الهارب أيمن نور فضحوا أكذوبته الجديدة وكتبوا على صفحاتهم أن أيمن نور كاذب، وأن الشخص التشادي الذي قدمه نور نائبًا لرئيس البرلمان يدعى "رخيص محمد صالح"، كان يشغل منصب النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام 2011، ولم يعد له أى دور في البرلمان التشادى في الوقت الحالى، وأنه ينتمي لحزب الحرية والتنمية التشادي، الذي كان يستحوذ على مقعدين في البرلمان، وانضم حاليا للمعارضة التشادية ولا يملك أى ثقل سياسى في التشاد.
هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تكثيف تحركاتها في الخارج عبر التركى الناطق بالعامية المصرية أيمن نور، بغرض تأسيس كيانات سياسية تكون واجهة للجماعة الإرهابية، كما تأتي ضمن مخطط يقوده لوبي تنظيم الإخوان في لندن، وينضم إليه محمد البرادعي الذي يكرس هذه الفترة للحشد وتأليب الرأي العام المصري، استباقا لما قد تسفر عنه محاولات الجماعة الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آكاذيب أيمن نور عرض مستمر.. الهارب يقدم معارض مغمور على أنه «نائب رئيس البرلمان التشادي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.