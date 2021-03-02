آكاذيب أيمن نور عرض مستمر.. الهارب يقدم معارض مغمور على أنه «نائب رئيس البرلمان التشادي»

يحاول الهارب أيمن نور ما بين حين وآخر الظهور بمظهر "الزعامة"، في محاولة لتسليط الأضواء عليه على الساحة السياسية والدولية، إلا أن جميع حيله باتت مكشوفة، ومعروفة بأنها "كاذبة".

الهارب أيمن نور خرج بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر مدعومة بصورة من لقاء له مع المعارض التشادي المغمور رخيص الصالح وقدمه كنائب رئيس البرلمان التشادي، ورئيس لجنة القدس بالبرلمان، على الرغم من أنه النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام 2011.

وغرد نور قائلا: " ‏تشرفت أمس الاثنين بمقر اتحاد القوى الوطنية المصرية باستقبال السيد رخيص صالح، نائب رئيس البرلمان التشادي، ورئيس لجنة القدس بالبرلمان، ونائب رئيس حزب التنميه الليبرالي اللقاء التشاوري الودي تناول تطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبيه الإفريقية، وتبادل الخبرات الحزبيه والسياسية".

عاملون مفصولون من قناة الشرق الإخوانية التي يديرها الهارب أيمن نور فضحوا أكذوبته الجديدة وكتبوا على صفحاتهم أن أيمن نور كاذب، وأن الشخص التشادي الذي قدمه نور نائبًا لرئيس البرلمان يدعى "رخيص محمد صالح"، كان يشغل منصب النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام 2011، ولم يعد له أى دور في البرلمان التشادى في الوقت الحالى، وأنه ينتمي لحزب الحرية والتنمية التشادي، الذي كان يستحوذ على مقعدين في البرلمان، وانضم حاليا للمعارضة التشادية ولا يملك أى ثقل سياسى في التشاد.

هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تكثيف تحركاتها في الخارج عبر التركى الناطق بالعامية المصرية أيمن نور، بغرض تأسيس كيانات سياسية تكون واجهة للجماعة الإرهابية، كما تأتي ضمن مخطط يقوده لوبي تنظيم الإخوان في لندن، وينضم إليه محمد البرادعي الذي يكرس هذه الفترة للحشد وتأليب الرأي العام المصري، استباقا لما قد تسفر عنه محاولات الجماعة الإرهابية.