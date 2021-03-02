إيجابية.. شريف جبلي: زيارة وزير الخارجية السوداني للقاهرة تؤكد العلاقة القوية بين البلدين

أكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور شريف الجبلي، أن العلاقة بين القاهرة والخرطوم محورية وذات طبيعة خاصة لما يربط أمتي حوض النيل من أخوة وتاريخ واحد مشترك، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية السوداني، الدكتورة مريم الصادق المهدي، للعاصمة المصرية اليوم، تأتي تأكيدًا للروابط والتفاهمات بين البلدين.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزير خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.
وأضاف "جبلي"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن هناك قضايا مشتركة بين البلد مثل قضية سد النهضة والتي تحظى باهتمام بالغ من قيادة الدولتين، إضافةً إلى العلاقات المتنوعة بمجالات الكهرباء والنقل والاقتصاد وغيرها.
وأشار "جبلي"، إلى أن الزيارة إيجابية وحققت أهدافها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجاءت في توقيت مناسب خاصة في ظل الأحداث المحيطة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخًا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.
كما طالب الرئيس بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.
وأعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
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