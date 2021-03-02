عنان: 4 فئات محظور إعطاؤها تطعيم شلل الأطفال

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر بدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من يوم 28 فبراير حتى 3 مارس وتتبعها حملة أخرى بعد شهر.

وأكد "عنان"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن شلل الأطفال يعد مرضًا فيروسيًا معديًا، يسبب في أشد صوره إصابة عصبية تؤدي إلى الشلل، وصعوبة التنفس، وفي بعض الأحيان إلى الوفاة.

وأضاف "يصاب أطفال بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال التى أهم أعراضها ضمور العضلات، ورغم كل ذلك يوجد مواطنون متخوفون من تطعيم أطفالهم بحجة أن اللقاح غير مضمون وغير آمن وهذا ليس حقيقيا".

وأوضح عنان، أن لقاح "سابين" عبارة عن فيروس شلل الأطفال واهن وضعيف يتم أخذه عن طريق الفم، ومسموح بأخذه للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وكشف عنان، عن الحالات التي لا يجوز إعطاؤها لقاح شلل الأطفال:

• الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية.

• الأطفال المصابون باللوكيميا والليمفوما.

• الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون).

• الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض.

التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة بـ 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و 2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصة المناطق النائية.

الجدير بالذكر أن تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.