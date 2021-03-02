الري: قرار وزاري بتكليف الدكتور ممدوح عنتر رئيسا لقطاع شئون مياه النيل

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح أحمد عنتر حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة القاهره عام ٢٠٠١ في مجال تطبيقات النماذج الهيدرولوجيه لادارة الموارد المائيه، وحاصل على ماجيستير ادارة الموارد المائية - جامعة عين شمس عام ١٩٩٧

وهو عضو الهيئة الفنيه الدائمه المشتركة لمياه النيل، عضو اللجنة الوطنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة، ومقرر أعمال لجنة متابعة المشاركات الخارجيه لمصر فى المحافل المائيه الدوليه والمعنية بتوحيد لغة الخطاب عند عرض الشواغل المصريه والموقف المائى المصري فى المؤتمرات وورش العمل الإقليميه والدوليه.

بالإضافة لأنه ممثل وزارة الموارد المائيه فى المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخيه

يذكر أن منصب رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائيه والرى هو آخر المناصب القيادية التي تولاها قبل تكليفه بمنصب رئيس قطاع شئون مياه النيل

ويتمتع بخبرة تصل إلى ٢٥ عامًا فى موضوعات التعاون مع دول حوض النيل ومجال هيدرولوجيا أحواض الأنهار المشتركة و إدارة الموارد المائيه حيث تولى العديد من المناصب الهامة كالتالي :

- رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى بقطاع النيل بين عامي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

- المدير الإقليمى لمشروع النموذج التخطيطى لمنطقة حوض النيل الشرقى بمقر المكتب الإقليمى الفنى لحوض النيل الشرقى (ENTRO) بأثيوبيا بين عامي ٢٠٠٩ - ٢٠١٣

- المدير الفنى لمشروع ادارة مخاطر الفيضان والجفاف للتغيرات المناخيه فوق بحيرة ناصر (LNFDCP/ICC) بين عامي ٢٠٠١ - ٢٠٠٩

- مدير مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط بين عامي ١٩٩٦ - ٢٠٠٩