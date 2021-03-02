البابا تواضروس يشارك فى مناقشات لجنة بلاد المهجر بالمجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - شارك البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى فعاليات لجنة شؤون بلاد المهجر التى عقدت مساء اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - شارك البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى فعاليات لجنة شؤون بلاد المهجر التى عقدت مساء اليوم الثلاثاء. وشارك البابا تواضروس فى إطار اجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة المستمر حتى الخميس القادم.

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