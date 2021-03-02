الإفتاء : زخرفة المساجد ونقشها إعلاء من شأنها

جدة - نرمين السيد - أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الثلاثاء، يقول ما حكم تزيين المساجد؟، حيث قالت : إنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها، امتثالًا للأمر الشرعى برفعها وعمارتها وتشييدها.





واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى : "إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد فى العصر الحاضر الذى صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس. وأكد دار الإفتاء أنه نُهى عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.

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