من الخرطوم.. محلل سياسي سوداني يكشف كواليس لقاء مريم المهدي والرئيس السيسي

قال الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد عبد العزيز، إن العلاقات المصرية _ السودانية، علاقات استراتيجية وتاريخية مهما تغيرت الحكومات، أو السياسات تظل مصالح الشعوب باقية وراسخة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين على رأسها قضية سد النهضة، خاصة بعد استمرار المفاوضات لمدة 10 سنوات دون التوصل لنتائج ملموسة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزير خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن القاهرة تتفهم تخوفات الخرطوم بشأن ملء سد النهضة وما يمثله ذلك من تهديدات لـ 20 مليون سوداني، وتدعم تفاهماتها بضرورة التوصل لاتفاق ثلاثي في ظل أقدام الجانب الإثيوبي على اتخاذ خطوة احادية الجانب والشروع في بدء المرحلة الثانية من ملء السد والتي ستقتطع أكثر من 13 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد "عبد العزيز"، حرص بلاده على التوصل لاتفاق ثلاثي دولي حول ملء سد النهضة وأن القاهرة تعي ذلك جيدا وتدرك إن المفاوضات بشكلها الحالي لن تصل لأي نتائج، معقبا: السودان أكثر الدول تضررا من حالة السيولة في التفاوض وعدم التوصل لاتفاق في ظل استمرار عملية البناء والملء من قبل أثيوبيا.

وأردف: مصر بالإضافة إلى ما سبق قد تلعب دورا محوريا في تجاوز السودان للمرحلة الانتقالية وعبور أي مخاطر وتساعد في نهضته واستقراره على كافة الأصعدة خاصة في ظل التوترات الدائرة على الحدود السودانية _ الإثيوبية.