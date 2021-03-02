صور: برئاسة السفير المصرى .. إطلاق برنامج شهر الفرانكفونية فى بلجراد

جدة - نرمين السيد - وصرح الجويلى بأن المجموعة أدرجت خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع الأحداث المتنوعة التى ستنظمها سفارة مصر لتغطية الأبعاد الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية ضمن هذا البرنامج المكثف، حيث تشمل زيارة ميدانية للقاء رئيس الحكومة الإقليمية لمقاطعة "فويفودينا" بغرفة التجارة والصناعة لبحث فرص التعاون الاقتصادى، ومائدة مستديرة مع عمدة مدينة "نوفى ساد" عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2022.

وذكر سفير مصر فى بلجراد أن السفارة تنظم كذلك ندوة مرئية مخصصة لبحث عمليات حفظ السلام فى دول منظمة الفرانكفونية، منوهًا بالدور الرائد الذى تضطلع به مصر على صعيد بعثات الأمم المتحدة ميدانيًا سواء بالمساهمة بقوات أو بعناصر شرطية بما يجعلها فى مصاف الدول الأكبر مساهمة عالمياً، فضلًا عن المشاركة النشطة لمركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى إطار بناء القدرات المدنية، وأضاف أن السفارة ستنظم زيارة إلى متحف الكتاب فى بلجراد ليتم عرض المقتنيات النادرة من الدول الفرانكفونية.

واختتم الجويلى تصريحاته مبرزاً الدور النشط الذى تقوم به الدبلوماسية المصرية فى إطار المنظمة الدولية للفرانكفونية، التى تولت مصر منصب السكرتير العام الأول لها، كما تستضيف مقر جامعة سنجور بالإسكندرية.