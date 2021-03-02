اجتماع بالخارجية لدراسة مشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - عَقد، السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوطنية، التى تضم ممثلين عن وزارات التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والخارجية، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والفريق الأوروبى المعنى بمشروعات التعاون فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية/الأوروبية، وذلك لدراسة مشروعات التعاون الكبرى مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2021-2027.





ناقش الاجتماع، الذى شاركت به أيضا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الوطنية الكبرى التى طرحها الجانب المصرى وفق معايير فنية دقيقة تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وبحيث تُدشن مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عدد من المجالات الحيوية فى مصر، على رأسها تطوير بنية أساسية مستدامة للنقل العام، ودعم انتقال مصر للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى، والتنمية الريفية، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى. كما تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات متتالية لمجموعة العمل بمشاركة الوزارات الفنية المعنية بكل مشروع مع وفد الاتحاد الأوروبى لمناقشة كافة تفاصيل كل مشروع. وقد تم عقد الاجتماع تنفيذاً للتوافق الذى تم بين وزير الخارجية ووزيرتى التخطيط والتعاون الدولى مع المفوض الأوروبى للجوار وسياسة التوسع خلال الاتصال الهاتفى الذى تم فى 4 أكتوبر 2020، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم مصر بعدد محدود من المشروعات الكبرى كباكورة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2021-2027، فى إطار اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبما يتوافق مع الخطة الاقتصادية والاستثمارية الأوروبية الجديدة لدول الجوار الجنوبى.

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