صور .. المرقسية بالإسكندرية تعرض أدوات عمل البابا كيرلس للميرون فى 1967

جدة - نرمين السيد - عرضت الكنيسة المرقسية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بمناسبة نهضة العيد الذهبى لوفاة البابا كيرلس السادس بعض الأدوات المستخدمة فى عمل الميرون المقدس بيد البابا كيرلس السادس سنة 1967.





وسيتم العرض بدءًا من الخميس المقبل، وتكون الكنيسة مفتوحة لاستقبال الزائرين من الساعة 12 ظهرًا وحتى انتهاء العشية. وقالت الكنيسة إنه سيتم فتح المزار الخاص بالآباء البطاركة بالكنيسة مع التأكيد على اتخاذ الزوار الإجراءات الاحترازية كافة.

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