وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

أعلنت الإعلامة رضوى الشربيني، وفاة والدتها منذ قليل، متأثرة بفيروس كورونا المستجد. وتدهورت حالة والدة رضوى الشربيني قبل أيام أثناء تواجدها بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات، مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي. وناشدت رضوى الشربيني جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة منذ أيام ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي. وكانت رضوى الشربيني وأسرتها قد أصيبوا بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .



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