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من بينها كونجستال: إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..

Congestal    syr

Tusskan   syr

Tussivan.n   syr

Tussilar    syr 

Codilar          syr 

Penta flu      syr 

Penta cold    syr 

Pulmo care   syr

Codiphan      syr

Codiphan.b   syr 

Rhinutuss    syr

Cold stop      syr

Roncotech   syr

Opticough     syr 

 

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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