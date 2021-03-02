من بينها كونجستال: إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب. وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى.. Congestal syr Tusskan syr Tussivan.n syr Tussilar syr Codilar syr Penta flu syr Penta cold syr Pulmo care syr Codiphan syr Codiphan.b syr Rhinutuss syr Cold stop syr Roncotech syr Opticough syr يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.

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