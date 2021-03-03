ضوابط جديدة من التعليم العالى بشأن طلاب الثانوية السودانية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار حرص الوزارة على المستقبل الدراسى لأبنائنا الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية المعادلة العربية من دولة السودان عام 2019/2020 ونظرا لما مرت به دولة السودان الشقيقة من أحداث تمثلت فى قيام ثورة ديسمبر وتبعها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تمت الموافقة على أن يتم الاعتداد بتاريخ بدء الدراسة وهو شهر أكتوبر عام 2019 وامتداد العام الدراسى حتى 13/9/2020، وهو موعد عقد امتحانات نهاية العام بناءً على الخطاب الوارد من سفارة دولة السودان بالقاهرة.





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