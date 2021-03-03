قدم موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: «ذا روك» يتحدث عن تجربته الأولى مع الحجامة .. الأمر يبدو صعبا وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا هاني شاكر يعلن موعد حفله الجديد ببورسعيد.. شاهد علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتسترجع الذكريات..صور أحدث جلسة تصوير.. لطيفة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد «رامز مريض نفسي».. تسريب البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال ..شاهد "هو نفس الشوق".. أنغام تشوق جمهورها لأغنيتها القادمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. وفاة والدة رضوى الشربيني بكورونا.. وتسريب بوستر برنامج رامز جلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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