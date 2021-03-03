انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور بعيد الأم مارس 2021..تعرفوا على جميعها الآن. والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور بعيد الأم ،اقدمها لكم أعزائي متابعي موقعنا. فمنذ بداية شهر مارس و الجميع يتهافت على شراء الهدايا بمنسابة عيد الأم، و من المعروف أن كارفور مصر (أكبر المحلات التجارية بمصر)، تحرص دائماً على تقديم العروض و الخصومات في شهر مارس احتفالاً بعيد الأم. فاليكم اهم العروض و الخصومات.

عروض كارفور بعيد الأم:

بدأت العروض في أل 24 من فبراير لعام 2021م، و ستنتهي في أل 9 من مارس لعام 2021م فسارعوا بالشراء.

أهم العروض:

جاءت العروض، و الخصومات لتشمل أهم ما يبحث عنه الناس في تلك الفترة فاشتملت على: الأجهزة الكهربائية، و الهواتف النقالة والحواسب الآلية، و البوتاجازات، و الثلاجات، و التليفزيونات، كذلك على الملاءات، و المفارش، و الخلاطات، و العجانات، و الغسالات، و أطقم الأطباق، بالإضافة للأدوات الرياضية، و المكانس الكهربائية، و كذلك أيضاً السخانات، و الأسرة و غيرها الكثير و الكثير من العروض.