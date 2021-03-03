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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور بعيد الأم مارس 2021..تعرفوا على جميعها الآن. والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور بعيد الأم ،اقدمها لكم أعزائي متابعي موقعنا. فمنذ بداية شهر مارس و الجميع يتهافت على شراء الهدايا بمنسابة عيد الأم، و من المعروف أن كارفور مصر (أكبر المحلات التجارية بمصر)، تحرص دائماً على تقديم العروض و الخصومات في شهر مارس احتفالاً بعيد الأم. فاليكم اهم العروض و الخصومات.
عروض كارفور بعيد الأم:
بدأت العروض في أل 24 من فبراير لعام 2021م، و ستنتهي في أل 9 من مارس لعام 2021م فسارعوا بالشراء.
أهم العروض:
جاءت العروض، و الخصومات لتشمل أهم ما يبحث عنه الناس في تلك الفترة فاشتملت على: الأجهزة الكهربائية، و الهواتف النقالة والحواسب الآلية، و البوتاجازات، و الثلاجات، و التليفزيونات، كذلك على الملاءات، و المفارش، و الخلاطات، و العجانات، و الغسالات، و أطقم الأطباق، بالإضافة للأدوات الرياضية، و المكانس الكهربائية، و كذلك أيضاً السخانات، و الأسرة و غيرها الكثير و الكثير من العروض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض كارفور بعيد الأم مارس 2021..تعرفوا على جميعها الآن. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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