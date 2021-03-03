فيديو .. وزير التعليم عن الامتحان المجمع : مكناش نحلم بأحسن من كده

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن "الوزارة" لم يصلها أى ملاحظات على أداء طلاب الصفوف الابتدائية أثناء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبار الفصل الدراسى الأول.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة إم بى سى مصر الفضائية، أنه تم اختبار 6 ملايين و300 ألف طالب، لافتا إلى أن نتائجهم بدأ اعتمادها والإعلان عنها، معبرا عن ارتياحه لذلك بقوله "مكناش نحلم بأحسن من كدة فى ظل جائحة كورونا". وتابع الوزير: "الامتحان المجمع ليس الحل الدائم، ولكنه فكرة للتعامل مع وضع استثنائى نعيشه". وأردف: "تعرضنا منذ إعلان فكرة الامتحان المجمع لما لا يتحمله بشر من أسئلة تعكس الهلع لدى الطلاب وأولياء الأمور".

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