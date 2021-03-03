المرور تعلن الطوارئ على جميع الطرق تحسبا لوقوع أمطار

جدة - نرمين السيد - وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

ووفرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

جدير بالذكر، أن الأرصاد الجوية أعلنت إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من "السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط - بورسعيد- العريش" على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية"، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.