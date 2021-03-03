طقس الأربعاء .. انخفاض درجات الحرارة وأمطار على بعض المناطق .. القاهرة 18

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية .. دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .. معتدل على شمال الصعيد والرياح على معظم الأنحاء من معتدلة إلى نشطة.





وليلا .. يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد .. بارد على جنوب سيناء. وكشف الخبراء أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار متوسطة على مناطق من "السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد – العريش" على فترات متقطعة 70 % تقريبا .. وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية – المنوفية" على فترات متقطعة .. وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. حالة طقس اليوم ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 18 10 الإسكندرية 17 12 وادى النطرون 18 11 طنطا 18 11 شبين الكوم 18 12 دمنهور 17 11 بلطيم 17 13 مطروح 16 12 السلوم 17 10 سيوة 19 07 بورسعيد 18 12 دمياط 17 12 الزقازيق 18 10 المنصورة 17 11 الإسماعيلية 18 10 السويس 19 13 العريش 19 10 رفح 18 09 رأس سدر 21 11 نخل 18 07 نويبع 23 14 طابا 20 11 كاترين 16 02 الطور 21 12 شرم الشيخ 23 14 الغردقة 24 14 مرسى علم 25 15 الفيوم 19 10 بنى سويف 19 09 المنيا 20 08 أسيوط 20 09 سوهاج 21 10 قنا 23 10 الأقصر 25 10 أسوان 26 11 إدفو 26 11 أبوسمبل 24 12 الوادى الجديد 24 09 حلايب 24 16 شلاتين 27 15

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