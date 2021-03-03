اليوم .. البابا تواضروس يعقد اجتماعا بـ أعضاء المجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنتان من لجان المجمع المقدس، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهما بمقر الكاتدارئية المرقسية بالعباسية، حيث يبدأ اجتماع اللجنة الدائمة الساعة الـ 10 صباحا، ثم لجنة السكرتارية الساعة 12 ظهرا.





وفى الفترة المسائية يعقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعا بأعضاء المجمع المقدس من الساعة الـ 8 مساء، وحتى الساعة الـ 8 مساء.

كانت 5 لجان فى المجمع المقدس بـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عقدت اجتماعاتها، أمس الثلاثاء، بمقر سكرتارية المجمع فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهى لجنة "الإيمان والتعليم، ولجنة العلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات، ولجنة الرهبة والأديرة، ولجنة شئون الإيبارشيات"، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، أمس الاثنين، لتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 12 لجنة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".