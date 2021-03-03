فيديو .. مصطفى الفقى : بايدن خرج عن النص فى العلاقات مع السعودية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن ما حدث من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تجاه السعودية هو خروج عن النص التقليدى للعلاقات السعودية الأمريكية منذ عهد الملك عبدالعزيز الكبير.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أنه من المعروف أن علاقة الولايات المتحدة والسعودية هى أقوى علاقة لها مع دولة فى الشرق الأوسط. وتابع: "حينما يخرج بايدن عن النص، فعليه أن يراجع مخاطر ذلك على العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، وأنا أرى أنه لن يستمر فى هذا طويلا".

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