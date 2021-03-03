أنا زملكاوي واتفهمت غلط.. أول رد لأستاذ القانون صاحب سؤال أشرف بن شرقي .. فيديو

وجّه الدكتور أحمد عبدالموجود الميرى، أستاذ القانون الدولى بجامعة أسيوط، والذى وضع امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، وكان من بينه سؤال افتراضي خاص باللاعب أشرف بن شرقي، ونعته فيه بـ"الراحل".
ونشر أستاذ القانون الدولى مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجهًا اعتذاره للجماهير ومجلس إدارة نادي الزمالك واللاعب المغربي أشرف بن شرقي.
وأوضح قائلاً: "أنا زملكاوي، وأحترم اللاعب جيدًا، وجميع جماهير النادي الأبيض، وبعتذر عمّا حدث".
وتابع الدكتور أحمد عبد الموجود: "تم استغلال الموضوع وفُهِمَ بشكل خاطئ، وتم الترويج له واستخدامه لأهداف أخرى، موضحًا أنه استشهد باللاعب خلال الامتحان؛ نظرًا لشهرته الكبيرة، ومن أجل وصول المعلومة سريعًا للطلاب".
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